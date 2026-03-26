Senica ocenila osobnosti z pedagogických a kultúrnych inštitúcií
Ocenenie získali aj odborníci zabezpečujúci chod škôl, napríklad účtovníčka Elena Hrušecká, vedúca školskej jedálne Erika Línková či školská ekonómka Alena Machová.
Autor TASR
Senica 26. marca (TASR) - Mesto Senica vyjadrilo vo štvrtok v koncertnej sále základnej umeleckej školy uznanie 24 osobnostiam, ktoré svojou prácou významne prispievajú k rozvoju vzdelávania a kultúry. Uskutočnilo sa slávnostné oceňovanie pedagogických a kultúrnych osobností a pracovníkov kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Ocenenia sú podľa samosprávy poďakovaním za ich dlhoročný prínos k rozvoju školstva a kultúrneho života v meste.
Medzi ocenenými sú pedagógovia ako Peter Cigánek zo Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, školská psychologička Dominika Danielová, učitelia Peter Filka, Jana Gálová či Ivana Kollárová, ktorí významne prispievajú k vzdelávaniu žiakov. Ocenenie získali aj odborníci zabezpečujúci chod škôl, napríklad účtovníčka Elena Hrušecká, vedúca školskej jedálne Erika Línková či školská ekonómka Alena Machová.
V oblasti kultúry boli ocenení riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margaréta Ivanová, fotografka a pedagogička Lucia Morávková, organizátorka kultúrnych podujatí Ľuboslava Pavesková, spevák Adonxs a riaditeľ Záhorskej galérie Roman Popelár.
Medzi ocenenými sú pedagógovia ako Peter Cigánek zo Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách, školská psychologička Dominika Danielová, učitelia Peter Filka, Jana Gálová či Ivana Kollárová, ktorí významne prispievajú k vzdelávaniu žiakov. Ocenenie získali aj odborníci zabezpečujúci chod škôl, napríklad účtovníčka Elena Hrušecká, vedúca školskej jedálne Erika Línková či školská ekonómka Alena Machová.
V oblasti kultúry boli ocenení riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Margaréta Ivanová, fotografka a pedagogička Lucia Morávková, organizátorka kultúrnych podujatí Ľuboslava Pavesková, spevák Adonxs a riaditeľ Záhorskej galérie Roman Popelár.