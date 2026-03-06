< sekcia Regióny
Senica ocenila úspešných športovcov, kolektívy a trénerov roku 2025
Autor TASR
Senica 6. marca (TASR) - Vo štvrtok (5. 3.) mesto Senica ocenilo najúspešnejších športovcov, kolektívy a trénerov za rok 2025. Slávnosť sa konala v kinosále domu kultúry, kde si desiatky ocenených prevzali pamätné plakety. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Primátor mesta Martin Džačovský vo svojom príhovore zdôraznil, že za každým úspechom je vždy viac než len samotný výsledok: „Je za ním tréner, ktorý verí vo svojich zverencov, rodičia, ktorí stoja pri svojich deťoch, aj celé športové kluby, ktoré vytvárajú prostredie pre rast nových talentov. Všetkým vám patrí veľká vďaka,“ ozrejmil.
Cenu primátora získal Futbalový klub Senica za zachovanie mládežníckych tímov a obnovenie pozície mužského tímu od najnižšej ligy. Najobľúbenejším športovcom podľa hlasovania verejnosti sa stal Daniel Degma z HC Dukla Senica Youngstars s 348 hlasmi z celkových 1670.
O kultúrnu časť programu sa postarali mažoretky Spirit - miniformácia s Flag choreografiou Jeseň, žiaci Základnej umeleckej školy Senica s choreografiou Mímovia a členovia Hanko kai karate klubu Senica.
