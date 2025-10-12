< sekcia Regióny
Senica opäť pripravuje podujatie Martinské svetlonosenie
Autor TASR
Senica 12. októbra (TASR) - Podujatie Martinské svetlonosenie v Senici prinesie tradičný lampiónový sprievod a prepojenie svetiel, hudby i príbehu svätého Martina, ktorý je patrónom mesta. Uskutoční sa 8. novembra v priestoroch a areáli Múzea Senica a na Námestí oslobodenia. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
V múzeu bude videoprojekcia Planetárium, živé sochy so zrkadlovými kostýmami a svetelno-digitálna prezentácia príbehu sv. Martina. „Atmosféru v múzeu dotvoria svetelné inštalácie a chýbať nebude ani stánok s občerstvením a lampiónmi. Múzeum bude pre verejnosť sprístupnené bezplatne do 20.00 h,“ priblížila.
Hlavný program prebehne na Námestí oslobodenia, začne sa tradičným lampiónovým sprievodom, ktorý prejde z námestia popri mestskom úrade do areálu mestského múzea a späť na námestie.
Po sprievode bude na námestí pripravená svetelná bubnová show a po príhovore primátora Martina Džačovského svetelná šou. „Svätý Martin je patrónom nášho mesta a prostredníctvom tohto podujatia si pripomíname jeho odkaz, hodnoty spolupatričnosti, dobra a pomoci, ktoré sú s jeho menom neodmysliteľne spojené,“ uviedol Džačovský.
Ako uviedla Bratislavská arcidiecéza na svojom webe, sv. Martin zomrel 8. novembra 397. Patrí medzi prvých vyznávačov, teda nie mučeníkov, ktorým Cirkev priznala titul svätosti a liturgickú úctu. Vo Francúzsku vzniklo vyše 3600 kostolov a kláštorov zasvätených sv. Martinovi. Úctu mu preukazovali tiež v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, v Uhorsku, ale aj na Slovensku, kde sú najvýznamnejšie Dóm sv. Martina v Bratislave a Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a v Podskalí.
