Senica oslávila koniec školského roka zábavno-náučným podujatím

Senica 27. júna (TASR) - Mesto Senica spolu s deťmi aj dospelými oslávilo vo štvrtok (26. 6.) v parku pri budove DAV koniec školského roka zábavno-náučným podujatím EKO deň. Program bol pripravený pre rôzne vekové kategórie, zahŕňal ekovýchovu, inšpiratívne diskusie či hudobný program. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Pre najmenších sa uskutočnilo interaktívne „ekodivadlo“, v ktorom sa deti poučili o dosahoch znečistenia mora a dôležitosti triedenia odpadu. Zábavu v kombinácii s poučením priniesol hudobno-literárny projekt spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa. Neskôr vystúpila jeho kapela s netradičnými hudobnými nástrojmi a štýlom „priemyselný folklór“.



Seničanka Barbora Krištúfková priblížila návštevníkom tému zdravých potravín a lokálnych výrobkov. O environmentálnom, hospodárskom a kultúrnom projekte Európskej komisie (EK) Nový európsky Bauhaus, ktorý vytvára priestor na dialóg s cieľom navrhovať spôsob života v budúcnosti, porozprávala Milota Sidorová z tímu EK Team Europe.



Deti sa mohli zapojiť v tvorivých dielňach do výroby gumičiek, plstených náramkov s občianskym združením Žito v sýpke, či búdok pre vtáky s domácim občianskym združením Kozel a dozvedeli sa tiež, ako šliapaním na bicykli vzniká elektrina a ako to súvisí s ochranou klímy.



Prítomné boli aj iné organizácie so svojimi eko-stanovišťami a aktivitami. Napríklad Prales deťom sa venoval fotopasciam, zvieracím stopám či radám pri stretnutí s medveďom. Voda pre klímu ukázala model kolobehu vody a vodozádržné opatrenia. Zúčastnil sa aj Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE či BROZ - ochranárske združenie a Záhorská knižnica.



Hlavným organizátorom podujatia bolo mesto Senica v spolupráci s Europe Direct Senica, občianskym združením Senica 2.0 a ďalšími partnermi. Podujatie bolo spolufinancované z projektu Vzdelávanie pre zajtrajšok, v rámci programu Interreg, podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.