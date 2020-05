Senica otvorí od 8. júna prevádzku mestských jaslí

Senica 27. mája (TASR) – Mesto Senica otvorí od 8. júna aj prevádzku mestských jaslí. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa do 29. mája. TASR informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Postup pri obnovení prevádzky zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zadefinoval Úrad verejného zdravotníctva SR. V skupinách bude môcť byť maximálne 15 detí. "Záujem rodičov sme zisťovali priebežne. Doteraz sme dostali pozitívnu spätnú väzbu od 14 z nich, čo vychádza na zostavenie jednej skupiny detí. Kapacita mestských jaslí je pritom tridsať detí," uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta Hebnárová.



Podľa nariadení hlavného hygienika štatutár určí, či umožní vstup jednej sprevádzajúcej osoby do šatní zariadenia. Po príchode bude dieťaťu, ako aj každému zamestnancovi bezkontaktným teplomerom zmeraná teplota. "V nastávajúcich dňoch mesto povolá späť do jaslí aj tie zamestnankyne, ktoré počas pandémie nového koronavírusu vypomáhajú v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov v Senici," doplnil primátor mesta Martin Džačovský.



Do mestských jaslí budú podľa usmernenia hlavného hygienika prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú v tzv. prvej línii. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť telefonicky na čísle 0907373510 alebo prostredníctvom emailu jasle.senica@gmail.com.