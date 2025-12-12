< sekcia Regióny
Senica otvorí tradičnú Vianočnú dedinu, primátor bude podávať punč
Autor TASR
Senica 12. decembra (TASR) - Mesto Senica otvorí v piatok o 16.00 h na Námestí oslobodenia tradičnú Vianočnú dedinu 2025. Na úvod programu vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Senica. Otvorenie je spojené s podávaním vianočného punču primátorom mesta Martinom Džačovským. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Piatkový program o 17.00 h zavŕši hudobná skupina Panama. Súčasťou otváracieho víkendu (13. - 14. 12.) budú aj vianočné trhy. „Návštevníkov čakajú sviatočné koncerty, v rámci ktorých vystúpia žiaci materských a základných škôl, deti z Centra voľného času Senica. Program na námestí vyplnia aj vystúpenia speváckych zborov a hudobných skupín zo Senice,“ ozrejmila.
Kultúrno-umelecký program Vianočnej dediny potrvá do 21. decembra, keď ju vystúpeniami na námestí ukončí Združenie saleziánskej mládeže - Domka Senica a spevácky zbor Vajdlínek a Aneta Horňáková.
