Senica: Park pri galérii nebude len oddychovou zónou
V areáli by mal vzniknúť aj menší amfiteáter určený na koncertné vystúpenia a ďalšie podujatia.
Autor TASR
Senica 20. februára (TASR) - Historický park pri Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici, ktorý je od roku 1963 spolu s kaštieľom národnou kultúrnou pamiatkou, prechádza obnovou. Po dokončení nebude len oddychovou zónou, ale aj priestorom pre kultúru. TASR to uviedol riaditeľ ZGJM Roman Popelár.
Ako uviedol, príprava projektu sa začala už v roku 2021 hodnotením stromov odborníkmi. „Na základe posudku vznikla projektová dokumentácia, do procesu boli zapojené viaceré architektonické štúdiá a následne bol vybraný víťazný návrh,“ skonštatoval. Podľa riaditeľa má obnova ambíciu prepojiť historický verejný priestor s kultúrnym a komunitným životom mesta.
Prvou fázou je vyčistenie interiéru, výrub a odstránenie poškodených drevín. Samotná revitalizácia by mala pokračovať na jar po ukončení verejného obstarávania. „Projekt počíta s vybudovaním studne s úžitkovou vodou, závlahového systému, úpravou terénu, výsadbou nových stromov, realizáciou mlatových chodníkov a inštaláciou verejného osvetlenia,“ ozrejmil.
V areáli by mal vzniknúť aj menší amfiteáter určený na koncertné vystúpenia a ďalšie podujatia. Galéria plánuje presunúť časť tvorivých aktivít pre deti z interiéru do exteriéru a rozšíriť spoluprácu s mestom, múzeom a ďalšími inštitúciami.
Projekt v predpokladanej hodnote približne 355.000 eur pripravuje Trnavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ galérie, pričom ho plánuje spolufinancovať z eurofondov. Obnova sa realizuje so súhlasom dotknutých orgánov vrátane pamiatkarov a má rešpektovať zásady ochrany historických parkov a záhrad.
