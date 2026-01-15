< sekcia Regióny
Senica plánuje investície do sociálnych služieb
Mesto má pripravených približne 1,5 milióna eur na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov.
Autor TASR
Senica 15. januára (TASR) - Mesto Senica plánuje v roku 2026 investície do sociálnych služieb, infraštruktúry aj cyklodopravy. Má ísť o investície, na ktoré samospráva aj obyvatelia dlhodobo čakali. Patria sem napríklad vybudovanie útulku pre ľudí v núdzi vrátane týraných matiek s deťmi či modernizácia amfiteátra. Pre TASR to uviedol primátor Martin Džačovský.
Mesto má pripravených približne 1,5 milióna eur na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov. „Súbežne prebiehajú projekty, ako napríklad plánovaná výstavba nových teplovodov v mestskej časti Sotina, ktoré by mali z dlhodobého hľadiska priniesť úspory nákladov na vykurovanie,“ ozrejmil. Čo sa týka obnovenej bytovky na Ulici Janka Kráľa, odovzdaná by mala byť vo februári s následnou kolaudáciou predpokladanou na jar.
Spomínaný útulok by mal vzniknúť v lokalite Agrostav. „V oblasti kultúry sa pripravujeme na modernizáciu amfiteátra, na ktorú je už vyhlásená architektonická súťaž. Po jej ukončení chce samospráva začať s realizáciou čo najskôr,“ uviedol. Posun čaká aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý by sa mal v priebehu roka presťahovať do zrekonštruovaných priestorov po profesionálnych hasičoch v centre mesta.
Senica chce naďalej posilňovať aj oblasť cyklodopravy. „V januári prebieha kolaudácia cyklotrasy Senica - Dojč - Železničná ulica, vo februári by mali byť dokončené úseky na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici. Mesto zároveň pripravuje nové prepojenie smerom na Kunovskú priehradu. Ide o približne 300-metrový úsek, ktorý dnes cyklisti musia absolvovať po ceste tretej triedy. Projekt počíta s vybudovaním bezpečnej cyklotrasy a úpravou križovatky, čím by vzniklo súvislé a bezpečné cyklistické spojenie od obce Dojč cez celé mesto až ku Kunovskej priehrade,“ doplnil.
Finančné zdroje na väčšinu týchto akcií radnica získala z nenávratných finančných zdrojov a na dofinancovanie čerpala úver. Primátor úver vníma ako výhodný. „V mnohých prípadoch je spoluúčasť na úrovni ôsmich percent, poprípade, ak je tam aj nejaká väčšia spoluúčasť, tak ten celkový výsledok je veľmi pozitívny a v prospech mesta. Myslím si, že pre jednotlivé služby, ktoré mesto bude obsluhovať a ponúkať, to bude veľké plus,“ vysvetlil primátor.
Mesto má pripravených približne 1,5 milióna eur na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov. „Súbežne prebiehajú projekty, ako napríklad plánovaná výstavba nových teplovodov v mestskej časti Sotina, ktoré by mali z dlhodobého hľadiska priniesť úspory nákladov na vykurovanie,“ ozrejmil. Čo sa týka obnovenej bytovky na Ulici Janka Kráľa, odovzdaná by mala byť vo februári s následnou kolaudáciou predpokladanou na jar.
Spomínaný útulok by mal vzniknúť v lokalite Agrostav. „V oblasti kultúry sa pripravujeme na modernizáciu amfiteátra, na ktorú je už vyhlásená architektonická súťaž. Po jej ukončení chce samospráva začať s realizáciou čo najskôr,“ uviedol. Posun čaká aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý by sa mal v priebehu roka presťahovať do zrekonštruovaných priestorov po profesionálnych hasičoch v centre mesta.
Senica chce naďalej posilňovať aj oblasť cyklodopravy. „V januári prebieha kolaudácia cyklotrasy Senica - Dojč - Železničná ulica, vo februári by mali byť dokončené úseky na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici. Mesto zároveň pripravuje nové prepojenie smerom na Kunovskú priehradu. Ide o približne 300-metrový úsek, ktorý dnes cyklisti musia absolvovať po ceste tretej triedy. Projekt počíta s vybudovaním bezpečnej cyklotrasy a úpravou križovatky, čím by vzniklo súvislé a bezpečné cyklistické spojenie od obce Dojč cez celé mesto až ku Kunovskej priehrade,“ doplnil.
Finančné zdroje na väčšinu týchto akcií radnica získala z nenávratných finančných zdrojov a na dofinancovanie čerpala úver. Primátor úver vníma ako výhodný. „V mnohých prípadoch je spoluúčasť na úrovni ôsmich percent, poprípade, ak je tam aj nejaká väčšia spoluúčasť, tak ten celkový výsledok je veľmi pozitívny a v prospech mesta. Myslím si, že pre jednotlivé služby, ktoré mesto bude obsluhovať a ponúkať, to bude veľké plus,“ vysvetlil primátor.