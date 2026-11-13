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Senica plánuje prestavať administratívnu budovu na útulok pre 42 ľudí
Predpokladaná lehota realizácie stavebných prác je 14 mesiacov.
Autor TASR
Senica 13. novembra (TASR) - Mesto Senica vyhlásilo verejné obstarávanie na prestavbu nebytovej administratívnej budovy na zariadenie sociálnych služieb - útulok. Nové zariadenie v areáli spoločnosti AGROSTAV má poskytnúť ubytovanie jednotlivcom a rodinám s deťmi v núdzi. Jeho celková kapacita bude 42 osôb. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Zámerom mesta je vybudovanie bezbariérového, inkluzívneho prostredia pre jednotlivcov a rodiny s deťmi v núdzi. Predpokladaná hodnota zákazky je 809.093 eur bez DPH. Celý projekt mesto financuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Program Slovensko 2021 - 2027 a z vlastných zdrojov. Spoluúčasť mesta je osem percent,“ ozrejmila.
Ubytovanie tohto typu dnes už poskytuje mestské zariadenie Zariadenie sociálnych služieb Senica. „Jeho kapacita osem miest však nie je dostatočná. Zariadenie vedie poradovník a o zvýšenie kapacity žiada aj miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ doplnila s tým, že vďaka oddeleným priestorom v ňom budú môcť nájsť domov aj klienti, ktorých doteraz nebolo možné ubytovať, napríklad matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.
Podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie projekt počíta s prestavbou dvojpodlažného objektu. V budove má vzniknúť 14 ubytovacích buniek. Prvé nadzemné podlažie bude určené pre dospelých jednotlivcov a poskytne kapacitu 11 osôb. Okrem troch ubytovacích buniek tam bude hygienické zázemie, miestnosť sociálneho poradenstva, izolačná miestnosť, spoločná kuchynka a vrátnica.
Na druhom podlaží vznikne priestor pre rodiny s deťmi a jednotlivcov s deťmi s kapacitou 31 osôb. K dispozícii bude 11 ubytovacích buniek vrátane jednej určenej pre osobu s obmedzenou mobilitou, spoločné kuchynky, spoločenská miestnosť a práčovňa.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Objekt zateplia, vymenia sa okná a na streche pribudne fotovoltická elektráreň s výkonom desať kilowattov. Projekt počíta tiež s vybudovaním výťahu, dvoch vonkajších rámp a evakuačného schodiska, ktoré zabezpečia bezbariérový prístup a bezpečnosť užívateľov. Po obnove sa má budova posunúť z pôvodnej energetickej triedy C do triedy A0. Projektovaná úspora primárnej energie dosahuje 83,8 percenta.
Predpokladaná lehota realizácie stavebných prác je 14 mesiacov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 4. decembra. Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať najmä ponuková cena, ktorá má váhu 90 percent, zvyšných desať percent pripadá na predĺženie záručnej lehoty. Obstarávanie je čiastočne financované z fondov Európskej únie.
„Zámerom mesta je vybudovanie bezbariérového, inkluzívneho prostredia pre jednotlivcov a rodiny s deťmi v núdzi. Predpokladaná hodnota zákazky je 809.093 eur bez DPH. Celý projekt mesto financuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Program Slovensko 2021 - 2027 a z vlastných zdrojov. Spoluúčasť mesta je osem percent,“ ozrejmila.
Ubytovanie tohto typu dnes už poskytuje mestské zariadenie Zariadenie sociálnych služieb Senica. „Jeho kapacita osem miest však nie je dostatočná. Zariadenie vedie poradovník a o zvýšenie kapacity žiada aj miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ doplnila s tým, že vďaka oddeleným priestorom v ňom budú môcť nájsť domov aj klienti, ktorých doteraz nebolo možné ubytovať, napríklad matky s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.
Podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie projekt počíta s prestavbou dvojpodlažného objektu. V budove má vzniknúť 14 ubytovacích buniek. Prvé nadzemné podlažie bude určené pre dospelých jednotlivcov a poskytne kapacitu 11 osôb. Okrem troch ubytovacích buniek tam bude hygienické zázemie, miestnosť sociálneho poradenstva, izolačná miestnosť, spoločná kuchynka a vrátnica.
Na druhom podlaží vznikne priestor pre rodiny s deťmi a jednotlivcov s deťmi s kapacitou 31 osôb. K dispozícii bude 11 ubytovacích buniek vrátane jednej určenej pre osobu s obmedzenou mobilitou, spoločné kuchynky, spoločenská miestnosť a práčovňa.
Súčasťou rekonštrukcie bude aj zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Objekt zateplia, vymenia sa okná a na streche pribudne fotovoltická elektráreň s výkonom desať kilowattov. Projekt počíta tiež s vybudovaním výťahu, dvoch vonkajších rámp a evakuačného schodiska, ktoré zabezpečia bezbariérový prístup a bezpečnosť užívateľov. Po obnove sa má budova posunúť z pôvodnej energetickej triedy C do triedy A0. Projektovaná úspora primárnej energie dosahuje 83,8 percenta.
Predpokladaná lehota realizácie stavebných prác je 14 mesiacov. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 4. decembra. Pri vyhodnocovaní bude rozhodovať najmä ponuková cena, ktorá má váhu 90 percent, zvyšných desať percent pripadá na predĺženie záručnej lehoty. Obstarávanie je čiastočne financované z fondov Európskej únie.