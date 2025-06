Senica plánuje prestavať bytovú jednotku v ZŠ Komenského na triedu

Senica 11. júna (TASR) - Mesto Senica plánuje prestavať bytovú jednotku v Základnej škole (ZŠ) Komenského v Senici na triedu. Celková hodnota projektu je takmer 55.000 eur. Dielo by malo byť hotové do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorenej so zhotoviteľom. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je prestavba a zmena dispozície bytovej jednotky na triedu v objekte ZŠ. Súčasťou projektu sú napríklad búracie práce či realizácia nového vodovodu, kanalizácie a kúrenia. V neposlednom rade budú realizované aj nové rozvody elektroinštalácie, osvetlenie, zásuvky, vypínače, ale aj nové omietky, dlažba a iné.



Predpokladaná hodnota zákazky je 54.467,15 eura bez DPH. Víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu sa stala spoločnosť Hílek a spol. s cenovou ponukou vo výške 45.137.24 eura s DPH, zatiaľ čo najvyššia ponúknutá cena bola 68.331,84 eura s DPH. Mesto s víťazom uzatvorilo koncom mája zmluvu, podľa Centrálneho registra zmlúv je účinná od 28. mája.