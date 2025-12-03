< sekcia Regióny
Senica plánuje zrekonštruovať amfiteáter za takmer dva milióny eur
Prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa zákazky, lehota na predkladanie ponúk je do 17. decembra.
Autor TASR
Senica 3. decembra (TASR) - Mesto Senica plánuje komplexnú rekonštrukciu tamojšieho amfiteátra za takmer dva milióny eur bez DPH. Prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa zákazky, lehota na predkladanie ponúk je do 17. decembra. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
V areáli majú na javisku stavať nové schodiská, do hľadiska bude viesť bezbariérový prístup. Odstránia vnútorné oplotenie v areáli amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladní. Úpravu čakajú brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy či oplotenia. Ďalšie schodiská odstránia, prípadne zrekonštruujú s osadením nových zábradlí.
Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou má pred javiskom a časťou hľadiska vzniknúť nový priestor, napríklad na dočasné umiestnenie predajných stánkov či plochu na státie pre návštevníkov. V celom areáli amfiteátra zrekonštruujú, respektíve dobudujú areálové komunikácie a spevnené plochy, areálový rozvod vody, dažďovú kanalizáciu, areálový rozvod a osvetlenie, doplnia tiež mobiliár aj zeleň.
Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila ešte v roku 2024 spolufinancovanie projektu z európskych štrukturálnych fondov vo výške 1,6 milióna eur. Predpokladaná hodnota projektu je 1.987.693,87 milióna eur bez DPH.
