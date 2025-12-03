Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Senica plánuje zrekonštruovať amfiteáter za takmer dva milióny eur

Na snímke rekonštrukčné práce. Foto: TASR - Roman Hanc

Prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa zákazky, lehota na predkladanie ponúk je do 17. decembra.

Autor TASR
Senica 3. decembra (TASR) - Mesto Senica plánuje komplexnú rekonštrukciu tamojšieho amfiteátra za takmer dva milióny eur bez DPH. Prostredníctvom verejnej súťaže hľadá zhotoviteľa zákazky, lehota na predkladanie ponúk je do 17. decembra. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

V areáli majú na javisku stavať nové schodiská, do hľadiska bude viesť bezbariérový prístup. Odstránia vnútorné oplotenie v areáli amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladní. Úpravu čakajú brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy či oplotenia. Ďalšie schodiská odstránia, prípadne zrekonštruujú s osadením nových zábradlí.

Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou má pred javiskom a časťou hľadiska vzniknúť nový priestor, napríklad na dočasné umiestnenie predajných stánkov či plochu na státie pre návštevníkov. V celom areáli amfiteátra zrekonštruujú, respektíve dobudujú areálové komunikácie a spevnené plochy, areálový rozvod vody, dažďovú kanalizáciu, areálový rozvod a osvetlenie, doplnia tiež mobiliár aj zeleň.

Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja schválila ešte v roku 2024 spolufinancovanie projektu z európskych štrukturálnych fondov vo výške 1,6 milióna eur. Predpokladaná hodnota projektu je 1.987.693,87 milióna eur bez DPH.
