Senica po zasadnutí krízového štábu rozhodla o zatvorení škôl a škôlok

Senica 10. marca (TASR) – Mesto Senica po zasadaní krízového štábu prijalo opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia nového koronavírusu. TASR o tom informoval primátor mesta Martin Džačovský.



Poverený regionálny hygienik Ľubomír Šarabok z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici informoval, že v okresoch Senica ani Skalica zatiaľ nie je známy žiadny prípad nákazy koronavírusom, preto majú navrhované opatrenia RÚVZ iba odporúčací charakter.



"Situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu nechceme podceniť. RÚVZ nám odporučil minimalizovanie rizík, preto sme pristúpili k zatvoreniu umeleckej školy, centra voľného času, detských jaslí a stopnutiu všetkých krúžkov na školách. Rovnako do konca týždňa bude pre verejnosť zatvorený dom kultúry, plaváreň, športová hala a zimný štadión. Od stredy (11. 3.) do piatka (13. 3.) budú v rámci preventívnych opatrení zatvorené aj všetky mestské materské a základné školy," informoval o prijatých opatreniach primátor.



V dočasne upravenom systéme, od 10. do 13. marca, bude fungovať v rámci mestského úradu prijímanie platieb, hotovosť bude v pokladni prijímaná v obmedzenom režime. "Odporúčame povinnosti voči samospráve riešiť prostredníctvom prevodu, poštou alebo priamo v banke. Takisto vyzývame občanov, aby v tieto dni uprednostnili pri vybavovaní potrieb na mestskom úrade telefonickú alebo elektronickú formu," doplnil primátor.



Na odporúčanie regionálneho hygienika mesto do konca týždňa ruší všetky hromadné kultúrne podujatia. Konkrétne to bude slávnostné vyhlásenie ankety Športovec roka, ktoré bolo naplánované na 11. marca a takisto štvrtkové (12. 3.) divadelné predstavenie Sluha dvoch pánov.