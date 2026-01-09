< sekcia Regióny
Senica počas zimy posilňuje pomoc ľuďom bez domova a osobám v núdzi
Autor TASR
Senica 9. januára (TASR) - Mesto Senica počas zimy posilňuje pomoc ľuďom bez domova a osobám v núdzi. Ich pohyb a výskyt monitoruje mestská polícia v úzkej spolupráci s pracovníkmi oddelenia sociálnych vecí mestského úradu. Tí následne riešia konkrétne formy pomoci podľa individuálnych potrieb, od zabezpečenia lekárskej starostlivosti, vybavenia osobných dokladov až po podporu pri hľadaní zamestnania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Pre ľudí bez domova má radnica celoročne k dispozícii nocľaháreň a útulok na Hurbanovej ulici. Kapacita nocľahárne je sedem miest. „Okrem možnosti prenocovania je klientom poskytnutá aj možnosť prípravy jedla a prania šatstva. Na rovnakej adrese sa nachádza aj útulok s kapacitou osem miest. Klientom je v ňom zabezpečené celodenné ubytovanie, možnosť prípravy stravy, pranie odevov a sociálne poradenstvo prostredníctvom pracovníkov mestského zariadenia sociálnych služieb, ktoré útulok prevádzkuje,“ ozrejmila.
Na Hurbanovej ulici mesto zároveň zabezpečuje nízkoprahovú sociálnu službu pre rodiny s deťmi pod názvom Humanitko, ktorú prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb prevádzkuje Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica. V Humanitku pravidelne vydávajú potraviny a ošatenie aj pre ľudí bez domova.
V predvianočnom období mesto v spolupráci s partnermi zabezpečilo pre klientov nocľahárne a útulku teplé jedlo aj balíčky s trvanlivými potravinami. „Cieľom mesta je počas zimných mesiacov najmä to, aby nikto nezostal bez základnej starostlivosti a bezpečia,“ doplnila.
