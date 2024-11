Senica pokračuje v cezhraničnom projekte e_TOM

Senica 8. novembra (TASR) - Mesto Senica je súčasťou cezhraničného projektu s názvom Education for Tomorrow (e_TOM), ktorý spája Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Česko. Senica v rámci tohto projektu reprezentuje obce z celého okresu. Nadstavbou projektu bude aj podpora environmentálneho vzdelávania. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Tento okruh vzdelávania sa zameria na rozsiahlu tému odpadov. Radnica priblížila, že témy budú spracované do takzvaných klimatických kartičiek. Ambasádorka projektu Simona Jurovatá pre školy pripraví videá o triedení, manipulácii, vzniku a likvidácii odpadov. "Pedagógovia dostanú k dispozícii nielen tieto materiály, ale aj metodické odporúčania," dodalo mesto.



Základnou myšlienkou projektu e_TOM a jeho predchodcov bolo zaviesť jazyk susedov do materských a základných škôl v pohraničnom regióne. "Vďaka tomu sa od roku 2009 v školách a škôlkach nášho okresu vyučuje nemecký jazyk, zatiaľ čo deti v rakúskych školách sa učia slovenský jazyk," zhrnula samospráva. Trvanie súčasnej podoby projektu je od októbra 2023 do augusta 2026.



Projekt je podporovaný v rámci programu spolupráce INTERREG VI-A Slovenská republika - Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR). Celkový rozpočet projektu je podľa zverejnených informácií 3.678.997 eur.