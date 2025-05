Senica 31. mája (TASR) - Mesto Senica pokračuje v čiastočnej obnove chodníka na Rovenskej ulici. Začiatkom júna sa začnú práce na jeho čiastočnej rekonštrukcii. Obnova sa týka dvoch krátkych úsekov s celkovou dĺžkou približne 50 metrov. Ide o investíciu z mestského rozpočtu vo výške 13.000 eur. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Stavebné práce budú zahŕňať odstránenie starého panelového chodníka, položenie novej betónovej zámkovej dlažby a osadenie obrubníkov vrátane parkových obrubníkov pri trávnatých plochách. Podľa zmluvy by mali byť práce hotové do troch týždňov od ich začatia.



Ideálnym riešením by podľa Moravcovej bola komplexná rekonštrukcia v jednom celistvom úseku, aktuálne rozpočtové možnosti mesta to však neumožňujú. „Preto sa mesto rozhodlo realizovať opravy aspoň po častiach, postupne, podľa priorít a dostupných financií. Takýto prístup je síce menej efektívny z pohľadu rozsahu, ale stále znamená zlepšenie pre obyvateľov danej lokality,“ doplnila.



Vlani sa na tejto ulici podarilo obnoviť chodník v dĺžke približne 80 metrov. Celoročne má mesto Senica v rozpočte približne 350.000 eur na opravu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. „V tomto roku sme začali budovať cyklotrasy v meste aj do obce Dojč v celkovom objeme 3,5 milióna eur,“ dodala.