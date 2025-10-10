< sekcia Regióny
Senica pokračuje v modernizácii verejného osvetlenia
Podľa teraz platných predpisov musia byť u tohto zariadenia vodiče pre napájanie svietidiel nahradené závesnými káblami.
Autor TASR
Senica 10. októbra (TASR) - Mesto Senica pokračuje v modernizácii verejného osvetlenia. Plánuje zrealizovať výmenu vzdušných vedení. Zhotoviteľom sú Technické služby Senica s cenovou ponukou vo výške 51.538,02 eura bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
V staršej zástavbe, na uliciach Železničnej, Tehelnej, časti Štefánikovej, v okolí ulíc Robotníckej, Dlhej, Štúrovej, Komenského, v miestnej časti Kolónia, Čáčov, Košútovec, Brestové, je veľká časť verejného osvetlenia inštalovaná na podperných bodoch distribučného vedenia nízkeho napätia. Podľa teraz platných predpisov musia byť u tohto zariadenia vodiče pre napájanie svietidiel nahradené závesnými káblami.
V rámci druhej časti rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Senica boli v minulosti vymenené zastaralé a nevyhovujúce svietidlá za nové svietidlá LED, so zabudovaným systémom inteligentného riadenia osvetlenia. Rozvádzače verejného osvetlenia osadené na podperných bodoch distribučného vedenia boli zrušené, pôvodné rozvádzače boli nahradené novými rozvádzačmi osadenými na zemi.
V staršej zástavbe, na uliciach Železničnej, Tehelnej, časti Štefánikovej, v okolí ulíc Robotníckej, Dlhej, Štúrovej, Komenského, v miestnej časti Kolónia, Čáčov, Košútovec, Brestové, je veľká časť verejného osvetlenia inštalovaná na podperných bodoch distribučného vedenia nízkeho napätia. Podľa teraz platných predpisov musia byť u tohto zariadenia vodiče pre napájanie svietidiel nahradené závesnými káblami.
V rámci druhej časti rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Senica boli v minulosti vymenené zastaralé a nevyhovujúce svietidlá za nové svietidlá LED, so zabudovaným systémom inteligentného riadenia osvetlenia. Rozvádzače verejného osvetlenia osadené na podperných bodoch distribučného vedenia boli zrušené, pôvodné rozvádzače boli nahradené novými rozvádzačmi osadenými na zemi.