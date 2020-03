Senica pomôže občanom s nákupmi potravín

Senica 23. marca (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Senici bude pomáhať s nákupmi potravín osamelým seniorom, zdravotne ťažko postihnutým občanom a ľuďom v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. TASR o tom informovala Tatiana Moravcová z MsÚ Senica.



"Občania sa môžu hlásiť alebo je ich možné nahlásiť na telefónnych číslach 034 698 7613 a 0918 821 687 v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h alebo mailom na pomoc@senica.sk," uviedla Moravcová.



Mesto žiada, aby túto službu využívali občania, ktorí sa naozaj nemajú na koho obrátiť, a ak sú v karanténe, mali by na to upozorniť. Za samotný rozvoz sa neplatí a nákupy bude distribuovať pracovník mestského úradu. V záujme ochrany žiada mesto občanov, aby bezpodmienečne používali ochranné prostriedky, ako rúško, šatku či rukavice. Bližšie pokyny o spôsobe fungovania donášky dostanú občania telefonicky.