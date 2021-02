Senica poskytne seniorom 10.000 certifikovaných respirátorov FFP2

Senica 25. februára (TASR) - Mesto Senica zabezpečilo certifikované respirátory FFP2 pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. S ich distribúciou začalo v stredu (24. 2.) pre organizácie tretieho sektora pôsobiace v Senici. Ostatným seniorom respirátory doručia priamo do poštovej schránky. Celkovo sa bezplatne rozdá takmer 10.000 respirátorov pre obyvateľov nad 65 rokov s trvalým pobytom v meste.



"Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli prispieť k zvýšeniu ochrany zdravia našich seniorov pred možnou nákazou ochorením COVID-19. Každý zo starších občanov nad 65 rokov dostane v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov zabalené dva kusy respirátorov priamo do poštovej schránky," uviedol primátor Martin Džačovský.



V minulom roku počas prvej vlny pandémie poskytovala samospráva záujemcom predovšetkým z radov seniorov látkové rúška. "Napriek tomu, že sa široká verejnosť aj naďalej dokáže chrániť dodržiavaním zásad, nosenie respirátora sa odporúča predovšetkým v uzavretom priestore a pri väčšej koncentrácii ľudí. Ako príklad možno uviesť cestu taxíkom či hromadnou dopravou alebo návštevu predajní či služieb so zvýšeným pohybom osôb," informovala Moravcová.



Mesto poskytne seniorom respirátory s filtračnou účinnosťou vyššou ako 95 percent, ktoré poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. "Je však dôležité, aby ľudia, ktorí používajú respirátor na prekrytie horných dýchacích ciest, súbežne dodržiavali aj ostatné hygienické zásady. Tými sú predovšetkým umývanie a dezinfekcia rúk, dostatočný sociálny odstup, časté nárazové vetranie priestorov, ako aj dôsledné rešpektovanie platných protiepidemických opatrení," doplnila hovorkyňa mesta.