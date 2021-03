Senickí poslanci schválili riaditeľku mestského kultúrneho strediska

Senica 7. marca (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom poslednom zasadnutí schválili novú riaditeľku mestského kultúrneho strediska (MsKS), ktorou sa stane od 1. mája Margaréta Ivanová. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



Mestské kultúrne stredisko hľadalo nového riaditeľa dlhšie, potom ako v tejto funkcii skončil v marci 2019 vtedajší riaditeľ František Harnúšek. "Po výberovom konaní bol do funkcie riaditeľa v máji 2019 vymenovaný úspešný uchádzač Rastislav Púdelka, ktorý však v júli oznámil, že do funkcie nenastúpi," uviedla Moravcová.



Po ďalšom výberovom konaní bol do funkcie riaditeľa vymenovaný Martin Dudáš, ktorý túto funkciu zastával od apríla do konca augusta 2020. Po jeho odchode na Spoločný školský úrad Senica bol dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa MsKS Marek Grimm.



V novembri 2020 bolo primátorom mesta vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo šesť uchádzačov a na konaní sa zúčastnilo päť, ktorí spĺňali stanovené kritériá. Výberová komisia odporučila primátorovi mesta Martinovi Džačovskému predložiť zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Margaréty Ivanovej. Ten podporili všetci prítomní poslanci.