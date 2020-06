V Senici schválili zámenu pozemkov tvoriacich rezervu cintorína

Senica 28. júna (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom štvrtkovom (25. 6.) zasadnutí schválili zámenu pozemkov tvoriacich rezervu cintorína. Za zámenu hlasovalo 21 poslancov, dvaja boli proti.



Ide o rozsiahlu zámenu, v rámci ktorej mesto na výmenu poskytlo pozemky, ktoré vlastní v mestskej časti Sotina. "Vysporiadanie pozemkov, tvoriacich rezervu cintorína, je dlhodobý záujem mesta. Ponuku na predaj pozemku mesto prijalo aj v minulosti od jeho vlastníka Pavla Ďurinu, ktorý mal však neprimerané cenové nároky. V súčasnosti sa zámena pozemkov javí ako reálne riešenie, pretože aj on má záujem o pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré by chcel využiť v rámci svojich podnikateľských aktivít," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.



"Využitie rezervy cintorína je pre potreby mesta niekde v horizonte 30 až 50 rokov. Z tohto pohľadu je cena za štvorcový meter (m2) takmer 32 eur neúmerne vysoká, keďže my tento pozemok nevyužijeme najbližších 30 až 50 rokov. My, naopak, na výmenu dávame pozemky, ktoré sú už pripravené na výstavbu, keďže sú tam dovedené všetky inžinierske siete, ako aj miestna komunikácia, v sume 35 eur za m2," informoval poslanec zastupiteľstva Pavol Kalman.



Ako doplnil, táto výmena je nelogická aj z toho dôvodu, že minulý rok mesto prejavilo záujem o kúpu vedľajšej parcely. "Tú mesto kúpilo so zámerom stavať bytové domy s podporou financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Problém vidím aj v tom, že s jedným majiteľom mesto rokuje rok o výmenách, ale druhého oslovilo až teraz. Aby sme robili transparentne, mali by sme oslovovať oboch vlastníkoch súčasne," doplnil poslanec.



Hodnota pozemku vo vlastníctve predávajúceho bola určená vo výške 238.230 eur, hodnota pozemkov, ktoré ponúka na zámenu mesto, je spolu 285.733 eur. Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov je 47.503 eur, ktoré na vyrovnanie podielov zaplatí mestu vlastník rezervy cintorína.