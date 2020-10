Senica prijme návratnú finančnú pomoc vo výške 460.429 eur

Senica 1. októbra (TASR) – Mesto Senica prijme od Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 460.429 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí. Mestskí poslanci schválili prijatie štátnej pomoci na septembrovom zasadnutí. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Martin Džačovský.



„Tieto financie sme zapracovali do rozpočtu. Rozhodli sme sa túto možnosť využiť, keďže poskytnutie tejto pomoci je bezúročné. Prešla na zasadnutí zastupiteľstva jedna zmena. Mali sme záujem vymeniť verejné osvetlenie na Starom sídlisku a IBV Záhrady. Zo získaných financií budeme opravovať strechu bloku C na domove sociálnych služieb. Máme záujem zapracovať do rozpočtu rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Ďalšie financie pôjdu do opravy chodníkov a do Múzea Senica,“ uviedol primátor.



Odklad prvej splátky je do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.