Senica pripravila deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia tábor

Senica 3. augusta (TASR) – V rámci mestských denných letných táborov venovalo mesto Senica jeden týždňový turnus 20 deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia vo veku od šesť do 12 rokov zdarma. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Mestské letné tábory na pravidelnej báze každé prázdniny organizuje Centrum voľného času (CVČ) Senica s názvom Stonožka, ktorého zriaďovateľom je mesto Senica, spolu so svojím občianskym združením Stonožka deťom.



"Pre deti sme pripravili taký program, aby mali týždeň plný zážitkov a dobrodružstiev, aby si našli nových kamarátov, aby im bolo veselo a aspoň na chvíľu zmenili prostredie," uviedla riaditeľka CVČ a zároveň táborová vedúca Silvia Krišáková.



Súčasťou mestského letného tábora je okrem tvorivých aktivít, výletov do Bratislavy, Šaštína-Stráží a na Plavecký hrad aj zabezpečovanie pitného režimu a stravy. "Školopovinné deti do tohto letného týždenného tábora vyberali pracovníčky oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica," doplnila Moravcová.