Senica pripravila v adventnom období koncerty, divadlo, kino i trhy
Autor TASR
Senica 26. novembra (TASR) - Mesto Senica pripravilo v adventnom období sviatočné koncerty, divadlo, kino i trhy. Medzi najmenších zavíta Mikuláš, nebude chýbať Vianočná dedina a novinkou je silvestrovská laser show v areáli Múzea Senica. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Začiatok adventného obdobia v Senici sa spája aj s viazaním adventných vencov, ktoré sa uskutoční v sobotu (29. 11.) o 15.00 h v spoločenskom dome v mestskej časti Kunov. Prvým hudobným hosťom vianočného programu v nedeľu (30. 11.) o 17.00 h v kinosále budovy DAV bude Anežka Binková.
V stredu (3. 12.) sa uskutoční koncert skupiny Fragile a Roba Opatovského. Divadelné predstavenie Popoluška je naplánované na 5. decembra. Mikuláš do Senice zavíta 6. decembra o 16.00 h, keď sa na námestí rozsvieti aj vianočný stromček. Pre deti je pripravený aj pesničkový koncert Eda Drewa.
Do mestskej časti Čáčov zavíta Mikuláš 7. decembra počas Vianočnej dedinky. V rámci programu sa bude zdobiť i rozsvecovať stromček, pred miestnym Notárskym domom nebudú chýbať vianočné dielne a zdobenie medovníkov či koncert dychového kvarteta Jaroslava Jankoviča.
V senickom dome kultúry sa v termínoch 9., 15. a 16. decembra uskutočnia vianočné predstavenia tanečných odborov Základnej umeleckej školy Senica a tiež speváckeho zboru mesta Cantilena s hosťujúcim zborom Ansábel SolCanto zo Zvolena.
Od 11. decembra si budú môcť v mestskom múzeu milovníci histórie pozrieť interaktívnu výstavu Kroj zo senickej oblasti, kde nebudú chýbať ani ukážky dávnych krojov na figurínach.
Vianočná dedina na Námestí oslobodenia sa stane realitou v termíne od 12. decembra, keď návštevníkov primátor Martin Džačovský tradične ponúkne punčom. Dedina bude otvorená do 21. decembra. Súčasťou budú koncerty, vystúpenia a rôzne stánky.
Silvester bude patriť tradične 40. ročníku Silvestrovského behu, odštartuje na Sadovej ulici pred futbalovým štadiónom. Novinkou osláv bude program v areáli Múzea Senica. O 17.00 h sa uskutoční Silvestrovská laser show, za ktorou bude nasledovať novoročný prípitok s primátorom.
Organizátormi podujatí sú senická radnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Senica, Múzeom Senica, partnermi a s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
