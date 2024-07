Prístup Seničanov k optickému internetu by sa mohol zlepšiť

Bratislava 15. júla (TASR) - Prístup obyvateľov mesta Senica k optickému internetu by sa mohol zlepšiť. Predpokladá to memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci, ktoré v pondelok podpísali senický primátor Martin Džačovský a technický riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) Miloš Nagy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Cieľom memoranda je zlepšenie infraštruktúry a prístupu k širokopásmovému internetu pre obyvateľov mesta Senica prostredníctvom výstavby optickej siete. "Spoločnosť ZSD zabezpečí zhotovenie optickej siete, ktorá bude využívaná nielen na modernizáciu distribučnej sústavy, ale aj na poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb. Zároveň dobuduje optickú sieť aj v lokalitách bez pokrytia optickým internetom, ako sú mestské časti Čáčov, Košútovec, Dolné Suroviny, Horné Suroviny a Brestové," priblížila hovorkyňa. Predpokladaný termín ukončenia prác je v závere roka 2024.



"Súhlas pri posudzovaní výstavby optickej siete sme podmienili tým, aby ZSD novovybudovanú optickú infraštruktúru poskytla vo forme otvorenej siete aj pre ostatných providerov alebo poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ktorí prejavia záujem pripojiť sa do siete," ozrejmil Džačovský. Nagy spresnil, že niektoré práce budú zahŕňať vzdušnú inštaláciu, iné budú výkopové.