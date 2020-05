Rekonštrukcia bývalej Sokolovne v Senici na múzeum mešká

Senica 13. mája (TASR) – V rámci cezhraničného projektu Česká cesta rekonštruuje mesto Senica historickú budovu bývalej Sokolovne. Projekt realizuje mesto v rámci programu Interreg s českým partnerským mestom Klobouky u Brna.



Rekonštrukcia mala byť pôvodne dokončená vo februári, ale termín ukončenia prác posunuli podľa dodatku zmluvy na koniec júna. Ani tento termín však nemusí byť konečný. "Momentálne dokončujeme fasády a čaká nás ešte doriešiť podlahy, dlažby a vymaľovať celý objekt. Pre nový koronavírus bol obmedzený pohyb pracovníkov na stavbe a momentálne sme podali ďalšiu žiadosť o posunutie kolaudácie stavby na 20. júla," uviedol Ľuboš Hazucha z Mestského úradu v Senici.



"Na stavbe je množstvo vecí, ktoré sa neriešili v projekte ani pri výskume. Bolo potrebné dokončiť množstvo statických vecí, okrem toho sa riešilo viacero reštaurátorských a stavebných úprav, aby to korešpondovalo s fotografiami a poznatkami z doby, v ktorej bol objekt postavený. Na stavbe navyše nie je dostatočný počet pracovníkov, denne tu nie je ani vedúci stavby," poukázal na problémy stavebný dozor Pavol Skala.



Rekonštrukcia budovy si vyžiada okrem plánovaných nákladov aj ďalšie zvýšenie financií. "Určite treba počítať so zvýšenými nákladmi, ktoré sú pri takýchto rekonštrukciách historických budov obvyklé. K tomu sa pripočítajú nečakané problémy pre ochorenie COVID-19, ktoré spôsobili napríklad problémy so subdodávkami materiálu," uviedla Miroslava Bederková, ktorá má na starosti rozpočet vo firme zhotoviteľa.



Celková výška nenávratných prostriedkov na projekt je 1.531.065,44 eura, z ktorých Senica získala 1.069.594,49 eura. Spolufinancovanie zo strany mesta bolo podľa zmluvy plánované vo výške 53.479,74 eura. Mesto Klobouky u Brna získalo 461.471,00 eura. Výška nenávratných finančných prostriedkov pre moravské mesto je 415.323,90 eura a spolufinancovanie mesta Klobouky u Brna je vo výške 46.147,10 eura.