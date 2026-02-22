< sekcia Regióny
Senica rekonštruuje budovu dobrovoľného hasičského zboru
Autor TASR
Senica 22. februára (TASR) - Mesto Senica rekonštruuje administratívnu budovu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) na Hurbanovej ulici. Cieľom je obnova a výrazné zlepšenie energetickej hospodárnosti dvojpodlažného podpivničeného objektu na úrovni viac ako 64 percent. Budova má po rekonštrukcii slúžiť ako plnohodnotné zázemie pre DHZ Senica. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Mesto začalo rekonštrukciu administratívnej budovy dobrovoľného hasičského zboru, pričom zhotoviteľská firma začala s prácami 11. februára a predpokladané ukončenie je naplánované koncom júla tohto roka. Ide o dôležitý krok, ktorého cieľom je vytvoriť dôstojné a funkčné zázemie pre dobrovoľných hasičov, ktorí v súčasnosti svoje aktivity realizujú vo viacerých iných priestoroch v meste,“ ozrejmila.
Projekt je zameraný na exteriérové úpravy v podobe zateplenia fasády a strechy, výmeny okien a osvetlenia, čo výrazne zlepší jeho energetickú hospodárnosť. „Úspora energií prinesie nielen nižšie prevádzkové náklady, ale aj pozitívny prínos pre životné prostredie. Okrem tohto projektu mesto v nasledujúcom období pristúpi aj k zrealizovaniu stavebno-dispozičných riešení v interiéri budovy, k realizácii elektrickej a plynovej prípojky, modernizácii vykurovania a prípravy teplej vody,“ doplnila.
Administratívny objekt je súčasťou väčšieho stavebného komplexu, do ktorého patrí aj garážová hala a sedempodlažná veža na sušenie požiarnych hadíc. Projekt sa týka výlučne administratívnej budovy. Obnovená budova bude slúžiť na odbornú prípravu, školenia, stretávanie členov, prácu s deťmi a mládežou, ako aj na vytvorenie potrebného hygienického a sociálneho zázemia pre činnosť dobrovoľných hasičov v Senici.
