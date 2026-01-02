< sekcia Regióny
Primátor Senice: Rok 2026 prinesie významné jubileá aj investície
Autor TASR
Senica 2. januára (TASR) - Mesto Senica si v roku 2026 pripomenie 770. výročie prvej písomnej zmienky a 630. výročie udelenia mestských výsad. Vo svojom novoročnom príhovore to uviedol primátor mesta Martin Džačovský. Rok 2025 označil za obdobie intenzívnej práce, dôležitých investícií a výziev.
Nadchádzajúce jubileá označil ako príležitosť uvedomiť si, pevné korene mesta a jeho histórie, identity a vízie do budúcnosti. Rozpočet mesta na rok 2026 je schválený vo výške približne 48 miliónov eur. „Napriek konsolidácii zostáva rozpočet rozvojový a nenavyšujeme miestne dane ani poplatky za komunálny odpad,“ povedal. Na investície je vyčlenených viac ako 14 miliónov eur.
V roku 2026 plánuje mesto obnovu požiarnej zbrojnice dobrovoľných hasičov, prestavbu bývalej budovy Agrostavu na zariadenie sociálnych služieb, rekonštrukciu amfiteátra na Sadovej ulici aj zvýšenie bezpečnosti cyklotrasy na Kunovskú priehradu. „Rok 2026 bude nielen rokom významných výročí, ale aj rokom, ktorý si bude vyžadovať rozvahu a zodpovedné hospodárenie,“ uzavrel Džačovský.
Uplynulý rok označil za obdobie intenzívnej práce, dôležitých investícií a nových výziev. Medzi významné projekty zaradil komplexnú modernizáciu bytového domu na Ulici Janka Kráľa, kde vzniká 23 mestských nájomných bytov určených pre nedostatkové profesie. „Ukončenie prác predpokladáme vo februári tohto roka,“ doplnil.
Mesto pokračovalo aj vo výstavbe cyklotrás. Dokončená je cyklotrasa na Železničnej ulici v dĺžke 1,6 kilometra, ktorej súčasťou je parkovisko pre 132 bicyklov. „Predpoklad jej odovzdania po kolaudácii je február alebo marec tohto roka,“ spresnil Džačovský. Stavebne dokončená je aj cyklotrasa Senica - Dojč s novou lávkou ponad Myjavskú Rudavu.
Do užívania bola odovzdaná tiež obnovená nafukovacia športová hala v areáli futbalového štadióna. „Vytvorili sme moderné podmienky pre viac ako 300 mladých futbalistov, ale aj pre ďalších športovcov a dobrovoľných hasičov,“ uviedol primátor. Pozitívne zhodnotil tiež otvorenie Denného centra pre seniorov na Ulici SNP a systém zdieľaných bicyklov Senica BAJK. „Registráciu má už 3000 používateľov a zrealizovalo sa viac ako 56.000 jázd, čo je o 16.000 viac ako vlani,“ uviedol Džačovský. Sieť sa rozšírila na 26 dokovacích staníc.
Primátor sa vyjadril aj k rekonštrukcii domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. „Robíme všetko pre to, aby bola rekonštrukcia dokončená v čo najkratšom termíne a v najlepšej kvalite,“ zdôraznil.
