< sekcia Regióny
Senica rokovala s miestnymi združeniami
Mesto plánuje v podobných stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti s cieľom posilniť partnerstvo so združeniami a podporiť komunitný život v Senici.
Autor TASR
Senica 13. apríla (TASR) - Na pôde mestského úradu v Senici sa v piatok (10. 4.) uskutočnilo stretnutie primátora Martina Džačovského so zástupcami viacerých miestnych združení. Cieľom bolo zhodnotiť ich činnosť a identifikovať možnosti ďalšej spolupráce. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Keďže viaceré organizácie, združenia a spolky využívajú na svoju klubovú činnosť priestory v mestských objektoch, vedenie mesta sa zaujímalo aj o prípadné drobné prevádzkové podnety, ktoré by bolo možné zlepšiť v prospech ich fungovania,“ ozrejmila s tým, že spolupráca mesta s týmito organizáciami prispieva k budovaniu partnerských vzťahov a podpore ich činnosti, ktorá zahŕňa celoročné organizovanie podujatí pre seniorov, mládež aj širokú verejnosť.
Mesto prevádzkuje napríklad denné centrum, ktoré využíva mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V tom istom mestskom objekte, v inom pavilóne, pôsobí organizácia Senica 2.0 združujúca mladých dobrovoľníkov, kde rozvíja svoju činnosť aj Študentský parlament mesta Senica. V objekte sídli aj Domka Senica - združenie saleziánskej mládeže. Ďalšie organizácie využívajú na svoju činnosť priestory v dome kultúry, kde realizujú svoje pravidelné aktivity a stretnutia.
Pozvanie na rokovanie prijali predstavitelia speváckeho zboru Seniorka, Klubu slovenských turistov Senica, Slovenského zväzu záhradkárov, Únie nevidiacich a mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Diskusia sa sústredila na aktuálne aktivity organizácií, ako aj na konkrétne oblasti, v ktorých môže samospráva napomôcť ich rozvoju.
Dôležitou témou podľa radnice bola aj spätná väzba zo strany dobrovoľníkov, najmä v súvislosti s drobnými prevádzkovými prekážkami, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Vedenie mesta deklarovalo záujem tieto podnety operatívne riešiť a vytvárať priaznivejšie podmienky pre organizovanie podujatí pre seniorov i mládež.
Podľa primátora je spolupráca s tretím sektorom jedným z pilierov rozvoja mesta. „Som veľmi rád, že v našom meste máme takéto organizácie a zanietených ľudí v ich vedení. Práve tu vidím priestor, kde by mesto malo podať pomocnú ruku, aby tieto združenia mohli aj vďaka našej podpore vytvárať ešte väčšie hodnoty pre Senicu a obohacovať celú našu komunitu,“ uviedol.
Mesto plánuje v podobných stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti s cieľom posilniť partnerstvo so združeniami a podporiť komunitný život v Senici.
„Keďže viaceré organizácie, združenia a spolky využívajú na svoju klubovú činnosť priestory v mestských objektoch, vedenie mesta sa zaujímalo aj o prípadné drobné prevádzkové podnety, ktoré by bolo možné zlepšiť v prospech ich fungovania,“ ozrejmila s tým, že spolupráca mesta s týmito organizáciami prispieva k budovaniu partnerských vzťahov a podpore ich činnosti, ktorá zahŕňa celoročné organizovanie podujatí pre seniorov, mládež aj širokú verejnosť.
Mesto prevádzkuje napríklad denné centrum, ktoré využíva mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V tom istom mestskom objekte, v inom pavilóne, pôsobí organizácia Senica 2.0 združujúca mladých dobrovoľníkov, kde rozvíja svoju činnosť aj Študentský parlament mesta Senica. V objekte sídli aj Domka Senica - združenie saleziánskej mládeže. Ďalšie organizácie využívajú na svoju činnosť priestory v dome kultúry, kde realizujú svoje pravidelné aktivity a stretnutia.
Pozvanie na rokovanie prijali predstavitelia speváckeho zboru Seniorka, Klubu slovenských turistov Senica, Slovenského zväzu záhradkárov, Únie nevidiacich a mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Diskusia sa sústredila na aktuálne aktivity organizácií, ako aj na konkrétne oblasti, v ktorých môže samospráva napomôcť ich rozvoju.
Dôležitou témou podľa radnice bola aj spätná väzba zo strany dobrovoľníkov, najmä v súvislosti s drobnými prevádzkovými prekážkami, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Vedenie mesta deklarovalo záujem tieto podnety operatívne riešiť a vytvárať priaznivejšie podmienky pre organizovanie podujatí pre seniorov i mládež.
Podľa primátora je spolupráca s tretím sektorom jedným z pilierov rozvoja mesta. „Som veľmi rád, že v našom meste máme takéto organizácie a zanietených ľudí v ich vedení. Práve tu vidím priestor, kde by mesto malo podať pomocnú ruku, aby tieto združenia mohli aj vďaka našej podpore vytvárať ešte väčšie hodnoty pre Senicu a obohacovať celú našu komunitu,“ uviedol.
Mesto plánuje v podobných stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti s cieľom posilniť partnerstvo so združeniami a podporiť komunitný život v Senici.