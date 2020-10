RÚVZ nariadil zatvorenie škôlky v Senici pre výskyt koronavírusu

Senica 8. októbra (TASR) - Mesto Senica zatvorí na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Senica od 9. do 16. októbra Materskú školu (MŠ) L. Novomestského – elokované pracovisko J. Kráľa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Pracovisko zatvoria z dôvodu potvrdeného pozitívneho testu na ochorenie COVID-19 u jedného zo zamestnancov. V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie v predškolskom zariadení sa jeho prevádzka opätovne obnoví od pondelka 19. októbra.



„Rodičia detí, ktoré nie sú momentálne v škôlke, sú postupne so situáciou oboznamovaní telefonicky, ostatní v popoludňajších hodinách, keď si prídu do zariadenia po dieťa,“ uviedla Moravcová.



Zamestnanec, ktorý mal pozitívny test, je momentálne v domácej izolácii a podľa pokynov RÚVZ Senica aj ďalší štyria zamestnanci, ktorí s ním prišli do kontaktu.