< sekcia Regióny
Senica schválila balík investícií aj nový model zapájania verejnosti
Autor TASR
Senica 24. apríla (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na štvrtkovom (23. 4.) zasadnutí schválili súbor rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ďalší rozvoj mesta, bezpečnosť aj zapájanie obyvateľov do verejného života. Podporili investíciu do zateplenia školy, pokračovanie rozvoja cyklotrasy, dotácie z Fondu PRO Senica aj zavedenie participatívneho rozpočtu pre mládež.
Jedným z nosných bodov rokovania bolo schválenie investície do zníženia energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou Jána Mudrocha. Projekt zahŕňa zateplenie budovy a strechy, modernizáciu elektroinštalácie aj využitie obnoviteľných zdrojov energie. Mesto plánuje financovať investíciu úverom z Environmentálneho fondu vo výške 1,87 milióna eur. Poslanci zároveň vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra, podľa ktorého sú zákonné podmienky zadlženia splnené.
Poslanci zároveň schválili prerozdelenie dotácií z Fondu PRO Senica, na ktorý je v mestskom rozpočte vyčlenených 62.500 eur. Časť financií smeruje na väčšie projekty nad 3000 eur, o ktorých rozhodovalo zastupiteľstvo, menšie projekty posudzovali odborné komisie. Celkovo ide o desiatky projektov v oblasti športu, kultúry a komunitných aktivít, pričom zoznam podporených zámerov mesto zverejní do 15. mája.
V rámci tohto bodu poslanci podporili aj participatívny rozpočet, do ktorého sa v aktuálnom ročníku zapojilo 29 projektov. O ich podpore budú rozhodovať obyvatelia v online hlasovaní od mája 2026. Zastupiteľstvo zároveň schválilo zásady participatívneho rozpočtu pre mládež, ktorý umožní mladým ľuďom aktívne sa podieľať na rozhodovaní o časti mestských financií.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj pokračovanie rozvoja cyklistickej infraštruktúry vrátane zmluvného zabezpečenia údržby cyklotrasy vedúcej zo Senice do obcí Šajdíkove Humence a Dojč. Cieľom je zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o komunikáciu aj priľahlú zeleň a zvýšiť bezpečnosť jej užívateľov. S tým súvisí aj schválenie zmlúv o pôsobnosti Mestskej polície Senica v týchto obciach.
Prijali aj rokovací poriadok, ktorý upravuje priebeh diskusie a systém interpelácií. Zavádza samostatný bod Diskusia s časovým limitom pre vystúpenia a spresňuje pravidlá pre podávanie podnetov poslancov. Súčasťou novinky je aj inštitút Témy poslancov, ktorý má prispieť k lepšej príprave materiálov a transparentnosti rokovaní.
