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Senica schválila záverečný účet za rok 2025 s prebytkom 1,53 milióna
Rozpočet mesta bol v roku 2025 schválený ako prebytkový s celkovými príjmami 38,10 milióna eur a výdavkami 37,94 milióna eur.
Autor TASR
Senica 25. júna (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senici vo štvrtok schválilo návrh hlavného kontrolóra mesta Tomáša Makasa k záverečnému účtu za rok 2025, z ktorého vyplýva prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 1,53 milióna eur a celkový výsledok rozpočtu 48.956,42 eura určený na tvorbu rezervného fondu.
Rozpočet mesta bol v roku 2025 schválený ako prebytkový s celkovými príjmami 38,10 milióna eur a výdavkami 37,94 milióna eur. Po desiatich zmenách dosiahli upravené príjmy 42,37 milióna eur a výdavky 42,27 milióna eur s plánovaným prebytkom 96.226 eur.
Skutočné celkové príjmy mesta k 31. decembru 2025 dosiahli 32,01 milióna eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 84,56 percenta upraveného rozpočtu. Výdavky boli čerpané vo výške 34,23 milióna eur, čo predstavuje 80,99 percenta.
Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,70 milióna eur, kapitálový rozpočet vykázal schodok 1,64 milióna eur. Kapitálové príjmy boli naplnené len na 40,68 percenta, najmä pre nižšie čerpanie eurofondových a štátnych projektových transferov.
Výraznú časť príjmov tvorili daňové výnosy. Podielová daň zo štátu dosiahla 7,99 milióna eur, ide o 99,91 percenta plnenia, a daň z nehnuteľností 4,58 milióna eur - 101,28 percenta. Mesto zároveň evidovalo rast pohľadávok na 622.183 eur.
Celkové záväzky mesta k 31. decembru 2025 dosiahli 17,36 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 371.610 eur. Najväčší podiel tvoria dlhodobé záväzky vo výške 7,98 milióna eur, bankové úvery 5,34 milióna eur a krátkodobé záväzky 3,05 milióna eur.
Celkový dlh mesta dosiahol 19,52 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, pričom ročné splátky vrátane úrokov predstavovali 11,61 percenta. Mesto tak spĺňa zákonné limity pre zadlženosť a prijímanie návratných zdrojov financovania.
Z dlhodobých úverov tvoria významnú časť úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6,64 milióna eur a bankové úvery v objeme 5,34 milióna eur.
Majetok mesta k 31. decembru 2025 dosiahol 83,77 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast. Rezervný fond mesta bol vo výške 330.888,23 eura.
Mesto v roku 2025 poskytlo príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko (MsKS) bežný transfer 850.000 eur a kapitálový transfer 50.000 eur. Hospodárenie MsKS bolo vyrovnané so sumou 1,36 milióna eur. Z Fondu PRO Senica boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 65.600 eur. Mesto zároveň uviedlo, že v roku 2025 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.
Hlavný kontrolór v závere materiálu upozornil na potrebu dôsledného dodržiavania rozpočtovej disciplíny najmä pri kapitálových výdavkoch a na riziká presunu investičných akcií do ďalších rokov.
Rozpočet mesta bol v roku 2025 schválený ako prebytkový s celkovými príjmami 38,10 milióna eur a výdavkami 37,94 milióna eur. Po desiatich zmenách dosiahli upravené príjmy 42,37 milióna eur a výdavky 42,27 milióna eur s plánovaným prebytkom 96.226 eur.
Skutočné celkové príjmy mesta k 31. decembru 2025 dosiahli 32,01 milióna eur, čo predstavuje plnenie na úrovni 84,56 percenta upraveného rozpočtu. Výdavky boli čerpané vo výške 34,23 milióna eur, čo predstavuje 80,99 percenta.
Bežný rozpočet skončil s prebytkom 1,70 milióna eur, kapitálový rozpočet vykázal schodok 1,64 milióna eur. Kapitálové príjmy boli naplnené len na 40,68 percenta, najmä pre nižšie čerpanie eurofondových a štátnych projektových transferov.
Výraznú časť príjmov tvorili daňové výnosy. Podielová daň zo štátu dosiahla 7,99 milióna eur, ide o 99,91 percenta plnenia, a daň z nehnuteľností 4,58 milióna eur - 101,28 percenta. Mesto zároveň evidovalo rast pohľadávok na 622.183 eur.
Celkové záväzky mesta k 31. decembru 2025 dosiahli 17,36 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 371.610 eur. Najväčší podiel tvoria dlhodobé záväzky vo výške 7,98 milióna eur, bankové úvery 5,34 milióna eur a krátkodobé záväzky 3,05 milióna eur.
Celkový dlh mesta dosiahol 19,52 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, pričom ročné splátky vrátane úrokov predstavovali 11,61 percenta. Mesto tak spĺňa zákonné limity pre zadlženosť a prijímanie návratných zdrojov financovania.
Z dlhodobých úverov tvoria významnú časť úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6,64 milióna eur a bankové úvery v objeme 5,34 milióna eur.
Majetok mesta k 31. decembru 2025 dosiahol 83,77 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast. Rezervný fond mesta bol vo výške 330.888,23 eura.
Mesto v roku 2025 poskytlo príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko (MsKS) bežný transfer 850.000 eur a kapitálový transfer 50.000 eur. Hospodárenie MsKS bolo vyrovnané so sumou 1,36 milióna eur. Z Fondu PRO Senica boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 65.600 eur. Mesto zároveň uviedlo, že v roku 2025 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.
Hlavný kontrolór v závere materiálu upozornil na potrebu dôsledného dodržiavania rozpočtovej disciplíny najmä pri kapitálových výdavkoch a na riziká presunu investičných akcií do ďalších rokov.