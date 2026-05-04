Senica si pripomína 107. výročie úmrtia generála M. R. Štefánika
Autor TASR
Senica 4. mája (TASR) - Mesto Senica si v pondelok pripomína 107. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika pietnym aktom kladenia vencov v parku pri základnej umeleckej škole. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Pietna spomienka sa v pondelok koná aj v Trnave.
V nedeľu (3. 5.) sa uskutočnili v Myjave evanjelické služby Božie a odhalenie pamätnej tabuľky pripomínajúcej historické sadenie líp slobody pred pamätníkom M. R. Štefánika. Bohoslužba bola aj v Košariskách.
Konala sa tiež pietna spomienka pri rodnom dome generála a fakľový sprievod smerom na Bradlo, kde následne zapálili štyri vatry, ktoré pripomínajú štyroch mužov tragicky zosnulých spolu so Štefánikom.
Generál Štefánik zomrel 4. mája 1919 pri tragickej leteckej nehode pri pristávaní neďaleko Bratislavy. Spolu s talianskymi letcami je pochovaný v mohyle na vrchu Bradlo, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.
