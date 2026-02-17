< sekcia Regióny
Senica spúšťa participatívny rozpočet, zapojiť sa môžu aj obyvatelia
Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov, ktorými Senica dlhodobo podporuje aktívnych obyvateľov a komunitný život.
Autor TASR
Senica 17. februára (TASR) - Mesto Senica spúšťa nový ročník participatívneho rozpočtu, do ktorého sa po prvý raz budú môcť priamo zapojiť obyvatelia, občianske združenia aj neziskové organizácie pôsobiace na území mesta. Na realizáciu projektov je vyčlenených 10.000 eur. Podávanie návrhov sa začne 2. marca. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
„Vnímame ho ako nástroj, ktorým chceme dať obyvateľom Senice reálnu možnosť podieľať sa na rozhodovaní o živote vo svojom meste. Veríme, že vďaka tomu získame nový pohľad na to, čo by občania v Senici chceli zmeniť, upraviť alebo zlepšiť,“ uviedol zástupca primátora Filip Lackovič.
Doteraz slúžil najmä na realizáciu podnetov predkladaných členmi mestských výborov. Išlo predovšetkým o podporu lokálnych podujatí alebo menšie investície do verejného priestoru. Mesto sa však rozhodlo proces otvoriť širšej verejnosti.
Návrhy sa môžu týkať napríklad úpravy zelene a verejných priestranstiev, menších investícií do vybavenia alebo organizovania komunitných podujatí. Predkladať ich bude možné prostredníctvom webovej stránky. Mesto zároveň pripravuje sériu verejných stretnutí, na ktorých predstaví podrobnosti o priebehu. Prvé sa uskutoční 4. marca o 17.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.
Všetky doručené návrhy posúdi komisia zložená zo zástupcov príslušných oddelení mestského úradu. Tá preverí ich realizovateľnosť a súlad s rozpočtovými a technickými možnosťami mesta. Projekty, ktoré komisia odporučí, postúpia do verejného online hlasovania. Obyvatelia budú môcť hlasovať za projekty vo svojom volebnom obvode aj mimo neho. Mesto deklaruje, že výsledky hlasovania bude rešpektovať.
Proces sa bude riadiť novými zásadami, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí. Na mestskom úrade ho bude zastrešovať koordinátor, ktorý bude komunikovať s verejnosťou a pomáhať s prípravou návrhov. „Cieľom je, aby sa mohli zapojiť aj tí, ktorí s podobnými výzvami nemajú skúsenosti, no majú dobrý nápad pre svoju komunitu. Pomôžeme im s prípravou návrhu aj s orientáciou v celom procese tak, aby mali reálnu šancu na jeho realizáciu,“ uviedla koordinátorka Lenka Vančová.
Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov, ktorými Senica dlhodobo podporuje aktívnych obyvateľov a komunitný život. Združenia a organizácie môžu zároveň žiadať o podporu aj prostredníctvom mestských dotácií, napríklad z Fondu PRO Senica alebo z grantov určených pre športové kluby.
