< sekcia Regióny
Senica spustila novú službu zameranú na duševné zdravie Klub Podporka
Ide o podpornú skupinu, ktorá má pomôcť každému, kto zažíva duševnú nepohodu, prechádza ťažkým obdobím alebo chce len vedieť, ako lepšie pomôcť niekomu blízkemu.
Autor TASR
Senica 27. októbra (TASR) - Mesto Senica spustilo v uplynulom týždni novú službu zameranú na duševné zdravie Klub Podporka. Ide o podpornú skupinu, ktorá má pomôcť každému, kto zažíva duševnú nepohodu, prechádza ťažkým obdobím alebo chce len vedieť, ako lepšie pomôcť niekomu blízkemu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, cieľom stretnutí je vytvoriť bezpečný priestor na rozhovory na tému duševného zdravia a vzájomné zdieľanie pod záštitou psychologičky Moniky Grepiniakovej. „Skupina bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Budeme sa stretávať a rozprávať sa na tému duševného zdravia,“ zhrnula psychologička.
Skupina funguje na princípe otvorenosti, nie je teda nutné sa vopred registrovať ani absolvovať žiadny vstupný pohovor. „Stačí prísť, posadiť sa, počúvať alebo sa zapojiť do diskusie,“ uvádza radnica. Klub sa bude stretávať každý druhý utorok v priestoroch nového denného centra (budova bývalých mestských jaslí), ktoré mesto nedávno otvorilo. Čas stretnutí je vždy od 16.00 do 18.00 h.
Ako uviedla, cieľom stretnutí je vytvoriť bezpečný priestor na rozhovory na tému duševného zdravia a vzájomné zdieľanie pod záštitou psychologičky Moniky Grepiniakovej. „Skupina bude prebiehať v dvojtýždňových intervaloch. Budeme sa stretávať a rozprávať sa na tému duševného zdravia,“ zhrnula psychologička.
Skupina funguje na princípe otvorenosti, nie je teda nutné sa vopred registrovať ani absolvovať žiadny vstupný pohovor. „Stačí prísť, posadiť sa, počúvať alebo sa zapojiť do diskusie,“ uvádza radnica. Klub sa bude stretávať každý druhý utorok v priestoroch nového denného centra (budova bývalých mestských jaslí), ktoré mesto nedávno otvorilo. Čas stretnutí je vždy od 16.00 do 18.00 h.