Senica spustila registráciu do systému zdieľaných bicyklov

Senica 10. apríla (TASR) - Mesto Senica spustilo registráciu do systému zdieľaných bicyklov Senica bajk. V prvých dvoch mesiacoch, v apríli a máji, budú mať možnosť všetci zaregistrovaní využívať bicykle počas prvých desiatich minút jazdy zdarma. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Štart prevádzky je naplánovaný na stredu 17. apríla, bude sprevádzať podujatie na Námestí oslobodenia so začiatkom o 14.30 h. Na projekt získala senická radnica nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 680.000 eur. "V priebehu vlaňajška sme postupne vybudovali 24 dokovacích staníc určených na parkovanie mestských bicyklov. Je ich dovedna 145, z toho je 85 klasických bicyklov a 60 elektrobicyklov," uviedla.



Podľa primátora Martina Džačovského snahou pri realizácii projektu bolo ponúknuť nielen Seničanom, ale aj študentom a návštevníkom mesta využívanie bicyklov ako dostupný a bezpečný dopravný prostriedok v meste i jeho dvoch mestských častiach v Čáčove a Kunove. "Verím, že si na takúto formu alternatívnej, ekologickej a udržateľnej dopravy občania postupne zvyknú a budú ju aktívne využívať napríklad pri pravidelných cestách do práce alebo do školy," doplnil.



Informácie sú na webe senicabajk.sk. Dodávateľom systému zdieľaných bicyklov je spoločnosť Arriva Slovakia, prevádzkovateľom Sociálny podnik mesta Senica.