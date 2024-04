V Senici sa zišli študentské rady stredných škôl

Senica 16. apríla (TASR) - Utorkové spoločné stretnutie študentských rád senických stredných škôl poskytlo priestor na prezentáciu činností i workshopy. Stredoškoláci sa stretli so zástupcami mesta aj Trnavského kraja. Členovia rád sú zároveň členmi Študentského parlamentu mesta Senica, ktorý je so svojou 22-ročnou históriou jedným z najdlhšie fungujúcich na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa radnice Tatiana Moravcová.



Predsedníčka parlamentu Lívia Valachovičová na stretnutí podčiarkla aktívnu spoluprácu a podporu mesta. Angažovanosť stredoškolákov ocenil aj primátor mesta Martin Džačovský. "Je veľmi povzbudivé vidieť, že mladí ľudia sa stále viac angažujú vo verejnom živote. Ich zapojenie prináša nielen nové nápady a perspektívy, ale tiež posilňuje komunitného ducha a buduje silnejšie väzby medzi nimi a mestom, v ktorom žijú a študujú," povedal.



Účastníci stretnutia sa mohli zapojiť do workshopov na témy networking a zdravý životný štýl, ktoré viedli Michaela Dvorská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a regionálna koordinátorka pre mládež Trnavského kraja Marta Hlavatá.