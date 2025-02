Súťaž Výtvarná Senica má svojich víťazov a vlastnú výstavu

Senica 25. februára (TASR) - Verejnosti sprístupnili výstavu Výtvarná Senica v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici. Vernisáž diel 59. ročníka rovnomennej súťaže sa uskutočnila 21. februára. Súčasťou otvorenia bolo odovzdávanie ocenení. Vystavované sú diela 33 autorov a potrvá do 21. marca. Návštevníci ju môžu vidieť vždy od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 h do 15.30 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h. TASR o tom informovala Jaroslava Slezáková zo ZOS.



"Pred samotným otvorením výstavy sa uskutočnil odborný hodnotiaci seminár - rozhovory výtvarníkov s členmi odbornej poroty," priblížila. Výstave predchádzala súťaž, do ktorej sa zapojilo 33 autorov so 103 výtvarnými dielami. Odborná porota navrhla oceniť pätnásť autorov. Medzi ocenených patria Štefánia Haramachová, Alena Kováčová, Vlasta Ravasová, Miloslav Šimek a Kamila Učníková. Čestné uznanie a cenu v maľbe získali Jana Hajdinová, Anežka Jurovatá, Jaroslava Konrádová, Eliška Markovičová, Helena Minxová a Milan Vandelia.



V kategórii kresby a grafiky si diplom a cenu odniesol do Kútov Michal Kinder. Čestné uznanie a cenu v kategórii kresby a grafiky bolo udelené Terézii Kolíkovej. "V kategórii priestorovej tvorby ocenila odborná porota kolekciu náhrdelníkov autorky Jany Hajdinovej, ktorá si prevzala diplom a cenu za remeselne a výtvarne stvárnenú kolekciu šperkov," uviedla Slezáková. Jozef Pavlík si v kategórii insitnej tvorby prevzal diplom a cenu za výnimočnú remeselnú a výtvarnú imagináciu v rámci výtvarného fenoménu insitnej tvorby.



Výtvarná Senica 2025 je súčasťou 62. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum. Súťaž a výstavu organizuje ZOS v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave.