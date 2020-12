Tradičný silvestrovský beh sa v Senici uskutoční v špeciálnej forme

Senica 28. decembra (TASR) – Napriek nepriaznivej situácii vzhľadom na šírenie sa ochorenia COVID-19 sa Silvestrovský beh 2020 v meste Senica uskutoční, aj keď za netradičných podmienok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Z dôvodu aktuálnej nepriaznivej situácie ho nemôžeme zorganizovať tak, ako sme boli predchádzajúce roky zvyknutí. Napriek tomu máme záujem, aby sa tradícia neporušila a aby sme si v posledný deň roku zabehali a spravili niečo pre svoje zdravie," uviedla Moravcová.



Na silvestrovský beh je možné sa zaregistrovať a od 30. decembra do 3. januára absolvovať beh prislúchajúci danej vekovej kategórii. "Pre ženy sú to štyri kilometre, u mužov je to osem kilometrov. Juniori a dorastenci majú vypísanú trať na 1800 metrov, starší žiaci a žiačky na 900, najmladší a mladší žiaci a žiačky na 600, prípravky, predškoláci a benjamínkovia majú vypísanú trať na 100 metrov. Dobrovoľným bodom je poslanie odbehnutej trasy alebo fotky zo silvestrovského behu," informovala hovorkyňa mesta.