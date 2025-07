Senica: Triedenie odpadu môže mať dosah na rozpočet mesta

Senica 10. júla (TASR) - Mesto Senica upozornilo obyvateľov, na základe kontroly jedného z polopodzemných kontajnerov, na správne triedenie odpadu, ktoré môže mať výrazný dosah na rozpočet mesta i domácností. Môže tiež ovplyvniť životnosť skládky v obci Jablonica v okrese Senica, ktorú mesto využíva. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Priblížila, že mesto nedávno uskutočnilo dotriedenie kontajnera na zmesový komunálny odpad, ktorého obsah vážil 380 kilogramov. „Takmer polovica odpadu sem nepatrila. Ak by bol tento odpad vytriedený správne už pri vhadzovaní, mohli sme ušetriť 43,41 eur len pri jednom vývoze. To je suma, ktorá skončí na skládke spolu s nesprávne vytriedeným odpadom,“ uviedlo mesto.



Radnica ozrejmila, že táto suma môže rozhodnúť o budúcom zvyšovaní či znižovaní poplatkov za komunálny odpad, najmä vzhľadom na postupne rastúce ceny za skládkovanie a spracovanie odpadu.



V súvislosti s jablonickou skládkou mesto uviedlo, že jej naplnenie by znamenalo skokové zvýšenie nákladov na dopravu odpadu do vzdialenejších lokalít, či hľadanie alternatívnych spôsobov spracovania, čo by sa premietlo do ďalšieho zvyšovania poplatkov pre obyvateľov. „Trieďme odpad dôsledne. Nie je to len ekologický postoj, ale aj praktický spôsob, ako si udržať nižšie poplatky a predísť zbytočným výdavkom v budúcnosti,“ doplnila samospráva.