Senica udelila pamätné medaily in memoriam účastníkom odboja

Senica 10. apríla (TASR) - Udelenie pamätných medailí in memoriam účastníkom protifašistického odboja sa uskutočnilo v stredu 9. apríla v Sobášnej sieni Mestského úradu v Senici. Mesto v spolupráci s oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) pozvalo na radnicu rodinných príslušníkov senických odbojárov. Udelených bolo deväť medailí. Podujatie je súčasťou série akcií, ktoré mesto organizuje pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta.



Medaile si z rúk primátora Martina Džačovského prevzali príbuzní Ivana Horvátha, Ivana Hatalu, Jána Halabrína, Kolomana Dérera, manželov Jána a Karly Lenghardtovcov, Pavla Mudrocha, Jána Mráza a Jána Rehuša. V prípade Jozefa Feldeka bude pamätná medaila rodine doručená.



Džačovský vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu a charakter ocenených. „Ich príbehy, činy i odvaha boli a zostávajú silným odkazom aj pre súčasné a budúce generácie. Nie preto, aby sme sa uzatvárali do minulosti, ale aby sme lepšie rozumeli súčasnosti a boli si vedomí, že mier, sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, ale výsledkom obety tých, ktorí za tieto ideály boli ochotní položiť aj vlastný život,“ uviedol.



Príbuzní ocenených sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Senica a spolu s medailou si prevzali aj ďakovný list, ktorý im odovzdali tajomníčka senického SZPB Ľubica Krištofová a zástupca primátora Filip Lackovič. V závere nasledovala neformálna diskusia a prehliadka výstavy v Múzeu Senica s tematikou 80. výročia oslobodenia mesta, ktorá zachytáva aj príbehy miestnych odbojárov.