< sekcia Regióny
Senica ukončila opravu strechy mestského bytového domu
Dôvodom opravy bol nevyhovujúci stav plochej strechy a zatekanie do objektu.
Autor TASR
Senica 10. júna (TASR) - Mesto Senica ukončilo opravu strechy bytového domu s mestskými nájomnými bytmi na Hurbanovej ulici za vyše 30.000 eur. Zhotoviteľovi sa podarilo projekt ukončiť približne dva týždne po prevzatí staveniska, hoci zmluvný termín ich dokončenia bol stanovený až do konca júna. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Dôvodom opravy bol nevyhovujúci stav plochej strechy a zatekanie do objektu. „Práce zahŕňali vyčistenie pôvodnej strešnej krytiny, demontáž oplechovania atiky, montáž novej hydroizolačnej fólie, úpravu a osadenie strešných odtokov, ako aj aplikáciu ochranných náterov,“ ozrejmila.
Nová strešná krytina je podľa mesta krytá päťročnou zárukou a má zabezpečiť spoľahlivú ochranu objektu pred poveternostnými vplyvmi. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť KAMA Hydroizol. „Celková cena realizácie predstavuje 31.427,85 eura s DPH,“ doplnila.
Dôvodom opravy bol nevyhovujúci stav plochej strechy a zatekanie do objektu. „Práce zahŕňali vyčistenie pôvodnej strešnej krytiny, demontáž oplechovania atiky, montáž novej hydroizolačnej fólie, úpravu a osadenie strešných odtokov, ako aj aplikáciu ochranných náterov,“ ozrejmila.
Nová strešná krytina je podľa mesta krytá päťročnou zárukou a má zabezpečiť spoľahlivú ochranu objektu pred poveternostnými vplyvmi. Rekonštrukciu realizovala spoločnosť KAMA Hydroizol. „Celková cena realizácie predstavuje 31.427,85 eura s DPH,“ doplnila.