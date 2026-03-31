Senica ukončila verejné obstarávanie na modernizáciu amfiteátra
Autor TASR
Senica 31. marca (TASR) - Mesto Senica ukončilo verejné obstarávanie na modernizáciu amfiteátra za viac ako dva milióny eur bez DPH. Rekonštrukcia prinesie viaceré stavebné úpravy v areáli. Pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom mesto ešte overí zápis spoločnosti v registri partnerov verejného sektora. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Do súťaže sa zapojilo osem uchádzačov. Kritériom hodnotenia bola najnižšia cena. Víťazom sa stala spoločnosť Social enterprise, ktorá predložila najnižšiu ponuku vo výške 2.055.906,70 eura s DPH. V prípade víťaznej spoločnosti sa komisia zaoberala aj uplatnením zníženej 5-percentnej sadzby DPH, keďže ide o registrovaný sociálny podnik. Po doplnení vysvetlení a dokladov jej postup akceptovala.
Víťazný uchádzač zároveň deklaroval zapojenie subdodávateľov na úrovni približne 84,7 percenta zákazky a napĺňanie cieľov sociálnej ekonomiky, najmä prostredníctvom zamestnávania a odborného rozvoja pracovníkov.
V areáli majú na javisku stavať nové schodiská, do hľadiska bude viesť bezbariérový prístup. Odstránia vnútorné oplotenie v areáli amfiteátra vrátane vnútorných brán od pokladní. Úpravu čakajú brány na severnej a južnej strane prevádzkovej budovy či oplotenia. Ďalšie schodiská odstránia, prípadne zrekonštruujú s osadením nových zábradlí.
Po odstránení orchestriska s asfaltovou plochou má pred javiskom a časťou hľadiska vzniknúť nový priestor, napríklad na dočasné umiestnenie predajných stánkov či plochu na státie pre návštevníkov. V celom areáli amfiteátra zrekonštruujú, respektíve dobudujú areálové komunikácie a spevnené plochy, areálový rozvod vody, dažďovú kanalizáciu, areálový rozvod a osvetlenie, doplnia tiež mobiliár aj zeleň.
Financovanie má byť zabezpečené aj z európskych štrukturálnych fondov, pričom Rada partnerstva Trnavského samosprávneho kraja už v roku 2024 schválila spolufinancovanie vo výške približne 1,6 milióna eur.
