V senickej galérii sprístupnili výstavu Zásielka od A. Salontaya

Senica 1. apríla (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici sprístupnila výstavu s názvom Zásielka. Informovala o tom galéria na webovej stránke.



Galéria sa pripája k ambícii odprezentovať obsiahle a ešte stále dostatočne nezrevidované dielo maliara a grafika Alexandra Salontaya. "Ťažisko tvorby autora a zároveň selekcia diel výstavy pozostáva z jeho najtvorivejšieho obdobia od konca 60. až do 80. rokov minulého storočia," uviedol kurátor výstavy Filip Krutek.



Ako doplnil, jednu z maliarskych polôh predstavuje séria malieb s motívom krajiny, fasád vidieckych domov, fragmentov architektúry a záhrad. "Ako prežitá forma z detstva sa do jeho tvorby vrátili ošarpané steny dedinských domov, neustále premaľovávané valčekmi s takmer kanonickým motívom," informoval kurátor.



Výstava potrvá v priestoroch galérie do 23. mája. "Dúfam, že počas dvoch mesiacov trvania výstavy bude možnosť stretnúť sa aj osobne priamo na výstave s autorom prezentovaných diel aj s prípadnou komentovanou prehliadkou," doplnil riaditeľ galérie Roman Popelár.