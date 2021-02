V meste Senica od pondelka fungujú tri trvalé mobilné odberné miesta

Senica 1. februára (TASR) - Od 1. februára spúšťajú v Senici prevádzku ďalšie dve takzvané trvalé mobilné odberné miesta (MOM). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



O zriadenie MOM požiadala mestská nezisková organizácia Poliklinika Senica. "Prevádzkovať ju bude v priestoroch zimného štadióna od pondelka do soboty s otváracími hodinami od 8.00 do 16.00 h," informovala hovorkyňa.



Ďalšie odberné miesto spúšťa súkromná spoločnosť na Štefánikovej ulici. "Možnosť otestovať sa tu bude od pondelka do soboty v časoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 h. Obe miesta zatiaľ berú záujemcov bez registrácie, neskôr sa bude potrebné objednať cez štátny rezervačný systém korona.gov.sk," doplnila Moravcová.



Spolu s miestom, ktoré prevádzkuje Slovenský Červený kríž Územný spolok Senica, tak od dnešného dňa fungujú v Senici tri trvalé odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie.