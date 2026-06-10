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V Senici sprístupnili výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby
Súčasťou bol aj odborný rozborový seminár s porotcami určený autorom krajského kola.
Autor TASR
Senica 10. júna (TASR) - V priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici pre verejnosť sprístupnili výstavu neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 2026, ktorá potrvá do 30. júna. Vernisáž sa konala v pondelok (8. 6.). Do tohtoročného krajského kola postúpilo 74 autorov so 179 fotografickými prácami. Nosnou témou ročníka bola sloboda. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.
Súčasťou bol aj odborný rozborový seminár s porotcami určený autorom krajského kola. Porota udelila 21 ocenení a 24 čestných uznaní. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola, ktoré organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jeho vernisáž sa uskutoční 23. októbra v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Uskutočnila sa i tvorivá dielňa s názvom Maľovanie vývojkou a ustaľovačom - chemigramy, ktorá nadviazala na výstavnú tematiku a experimentálne fotografické postupy práce s klasickým fotografickým papierom.
Expozícia v ZOS je pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 17.00 h. Predstavuje výber najlepších fotografických prác z regionálnych kôl. Je súčasťou 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum.
Súčasťou bol aj odborný rozborový seminár s porotcami určený autorom krajského kola. Porota udelila 21 ocenení a 24 čestných uznaní. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola, ktoré organizačne zabezpečuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine. Jeho vernisáž sa uskutoční 23. októbra v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Uskutočnila sa i tvorivá dielňa s názvom Maľovanie vývojkou a ustaľovačom - chemigramy, ktorá nadviazala na výstavnú tematiku a experimentálne fotografické postupy práce s klasickým fotografickým papierom.
Expozícia v ZOS je pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 h, v stredu do 17.00 h. Predstavuje výber najlepších fotografických prác z regionálnych kôl. Je súčasťou 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum.