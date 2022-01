Návštevníci Záhorskej knižnice sa môžu tešiť na výstavu fotografií

Senica 20. januára (TASR) – Výstavu fotografií s názvom Cestou necestou sprístupnili v Záhorskej knižnici v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. TASR o tom informoval Marek Štítny z informačného centra Europe Direct Senica, ktoré je organizátorom výstavy.



Informačné centrum organizuje každý rok fotosúťaž na aktuálnu tému v danom roku. "V roku 2021 bol inšpiráciou Európsky rok železníc. Tie sa stali stredobodom pozornosti po celej Európe s cieľom podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi. Zámerom je i prispieť k dosiahnutiu dôležitého cieľa európskej zelenej dohody – klimatickej neutrality Európy do roku 2050," uviedol Štítny.



Celkovo sa do fotosúťaže zapojilo až 35 fotografov, ktorí poslali 158 fotografií z celého Slovenska. "Ocenili sme tri víťazné miesta a tri čestné uznania. Prvé miesto získal Pavol Čepček za fotografiu s názvom Cesta do neba, druhé Vladimír Šifra s fotografiou Štoker na Chmaroške a tretie miesto obsadil Marek Včelka za fotografiu s názvom Na Starom moste," doplnil Štítny.



Výstava bude sprístupnená v priestoroch Záhorskej knižnice do konca februára.