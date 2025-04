V Senici sa uskutoční vyhodnotenie súťaže Vesmír očami detí 2025

Senica 22. apríla (TASR) - Vernisáž k výstave detských výtvarných prác z regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí 2025 a jej vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) 25. apríla o 13.00 h. Výstava potrvá do 16. mája, prístupná bude od 28. apríla od pondelka do štvrtka v čase od 8.00 h do 15.30 h a v piatky do 12.00 h. TASR o tom informovala Lucia Danišková Hýrošová zo ZOS v Senici.



Súťaž s tematikou vesmíru oslavuje jubilejný 40. ročník. „Prebieha pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kam zároveň poputujú víťazné práce z nášho regionálneho kola a víťazi sa budú ďalej uchádzať o priazeň poroty na celoštátnom kole,“ priblížila.



Výstavu organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici a finančne ju podporilo Ministerstvo kultúry SR.