Senica venovala ušetrené prostriedky za ohňostroj útulku a škole

Senica 30. decembra (TASR) – Financie, ktoré plánovalo mesto Senica využiť na koncoročný ohňostroj, investovalo do nevyhnutných potrieb pre zvierací útulok. Ďalšie financie pôjdu po prázdninách pre deti so špeciálnymi potrebami. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



O využití financií rozhodli občania mesta. Tí sa mohli v ankete vyjadriť, či chcú ohňostroj, laserovú šou alebo má mesto využiť financie iným spôsobom. "V ankete sa 30 percent ľudí vyjadrilo za usporiadanie ohňostroja a 70 percent obyvateľov sa vyjadrilo, aby sa financie venovali tam, kam to je potrebné," uviedla Moravcová.



Zástupcovia mesta odovzdali útulku pelechy, aporty, žuvacie kostičky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, výživové doplnky a ďalšie nevyhnutné potreby. Ďalšia časť finančných prostriedkov pôjde pre deti so špeciálnymi potrebami.



Prvýkrát v Senici nebol silvestrovský ohňostroj vlani. "Rozhodli sme sa financie určené na ohňostroj darovať. Časť Spojenej škole v Senici, ktorá ich využije pre deti so špeciálnymi potrebami. A po vzore z minulého roka aj útulku pre opustené zvieratá. Pri tejto príležitosti treba spomenúť, že sa vždy snažíme výdaje na ohňostroj pokryť z podstatnej časti s prispením sponzorov. Zvažovali sme aj alternatívu osláv, ako napríklad laserovú alebo dronovú šou, no protipandemické opatrenia nedovoľujú organizáciu takýchto hromadných podujatí," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.