Senica 31. decembra (TASR) – Mesto Senica vstúpi do roku 2023 v rozpočtovom provizóriu. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Martin Džačovský.



Do rozpočtového provizória sa vedenie mesta rozhodlo ísť najmä pre nedostatok dát. "Máme za sebou decembrové zastupiteľstvo, kde sme schvaľovali dodatky k jednotlivým všeobecným záväzným nariadeniam, kde sa upravovali jednotlivé poplatky a dane. Do toho sme mali veľa neznámych z podielových daní. To znamená príjmov zo štátu, keďže zmeny sa riešili až v ostatnom období v Národnej rade SR. Aj preto sme sa rozhodli nepredkladať rozpočet na rok 2023 na schválenie," uviedol pre TASR primátor.



Ako doplnil, teraz už má mesto dostatok informácií na zostavenie seriózneho rozpočtu. "Vieme, s akými príjmami môžeme počítať a môžeme na to nadviazať výdavky. Ak by sme nečakali, tak by mohla nastať situácia, že by sme museli zásadným spôsobom prerábať rozpočet," povedal Džačovský.



Podľa jeho slov mesto rozpočtovým provizóriom nie je v ničom zásadnom limitované. "V investíciách, ktoré máme rozbehnuté, môžeme pokračovať. V januári budeme mať financovanie v takej istej výške ako v januári 2022. Verím, že už začiatkom februára budeme mať schválený rozpočet na rok 2023 a budeme môcť plnohodnotne fungovať bez akýchkoľvek obmedzení," informoval Džačovský.