Senica vybuduje cyklotrasy na Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici

Senica 17. júla (TASR) - Mesto Senica začne ešte tento rok realizovať výstavbu ďalších dvoch cyklotrás - na uliciach Hviezdoslavova a Štefánikova. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov a vytvoriť ucelenú cyklodopravnú sieť, ktorá bezpečne prepojí východnú a západnú časť mesta s jeho centrom. Samospráva bola úspešná so žiadosťou o poskytnutie prostriedkov z plánu obnovy, rozpočet na tento projekt je navrhnutý v celkovej výške 842.903 eur. Informovala o tom radnica.



„Nová cyklotrasa na Hviezdoslavovej ulici, ktorej celková dĺžka bude 900 metrov, povedie od križovatky ulíc Hviezdoslavova a Námestie oslobodenia západným smerom, súbežne s cestou II/500 (smer Kúty),“ ozrejmila samospráva s tým, že cyklotrasa vyrieši dlhotrvajúci problém bezpečného prepojenia priemyselných zón, obytných lokalít a centra mesta.



Z dôvodu priestorových obmedzení pôjde o spoločný chodník pre chodcov a cyklistov s premenlivou šírkou od troch do štyroch metrov. „Povrch cyklochodníka bude vyhotovený z betónovej dlažby a bude vybavený špeciálnym dopravným značením, varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich. Projekt je rozdelený do troch etáp, pričom zahŕňa aj úpravu existujúcich zastávok MHD,“ dodalo mesto.



Na Štefánikovej ulici vznikne nová cyklotrasa dlhá takmer 550 metrov, prepojí východnú časť mesta (smer Prietrž a mestská časť Kunov) s centrom a nadviaže na existujúcu sieť cyklotrás. „Chodník pre cyklistov a chodcov s jednotnou šírkou tri metre sa začne pred Mestským úradom Senica a skončí sa za budovou OSBD. Jeho súčasťou bude aj vyvýšený priechod pre chodcov pri Múzeu Senica,“ spresnila samospráva.



Súčasťou projektu sú aj praktické riešenia, ako sú schody vybavené lyžinami pre bicykle či kočíky a bezpečnostné prvky pre nevidiacich v podobe varovných a vodiacich pásov. Primátor Martin Džačovský ozrejmil, že na budovanie cyklotrás nadväzuje aj ďalší projekt. „Obsahom projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica - Hodonín sú osvetové motivačné aktivity podporujúce nemotorovú dopravu. Na tieto spoločné aktivity sme získali dotáciu z Fondu malých projektov,“ podotkol.